„Lékaři žádají pacienty o dodržování epidemiologických opatření, tedy aby v čekárně nesundávali roušku a dodržovali odstup minimálně dva metry od ostatních. Pacienti mohou využít i přilehlou čekárnu urologie,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Mimo výše uvedené je nejprve nutné zaregistrovat se na recepci urgentního příjmu.

Další pohotovostní služby zůstávají i o Velikonocích otevřeny v běžném režimu. Urgentní příjem pacientů zajišťuje léčebně-diagnostickou péči 24 hodin denně v pavilonu H.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé funguje od osmi do dvaceti hodin. Lze sem také volat na telefon 326 742 251.

Oční pohotovost během svátků funguje nepřetržitě. Dětská pohotovost je k dispozici ve svátek a o víkendu v časech: 8.00- 12.00 12.30 - 17.30 18.00 - 22.00.

Pacienti, například z Mnichova Hradiště, pro které je výhodnější zajet do Liberce, se také nemusí obávat, že by se nedostali k lékaři. Navíc v pondělí zde bude k dispozici i Lékárenská pohotovostní služba a to mezi devátou a sedmnáctou hodinou pro výdej na recepty a volný prodej, uzavře se jen zdravotnická prodejna.