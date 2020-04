ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V benáteckém sběrném dvoře vymysleli novinku, kterou udrží i do budoucna. „Zavedl jsem nový systém na sběrném dvoře, lidé se musí registrovat online, máme kvůli tomu i nový web. S jeho spuštěním jsme počítali až koncem roku, nakonec jsme jej ale uspíšili,“ uvedl ředitel benáteckých technických služeb Antonín Cekota.

Na ty, kteří potřebují odevzdávat odpad, tak čeká tabulka, ve které si zaškrtnou svých deset minut, v nichž odevzdají všechno co je potřeba. I tady se totiž stávalo, že ihned po otevření přijelo třeba deset až patnáct automobilů, což bylo neobsloužitelné množství.

„Naši zaměstnanci si to chválí, příchozí také. Lidé se nehádají, kdo byl dříve u kontejneru,“ zmínil Cekota. Nový systém má ale ještě další vychytávku. Ten, kdo sem potřebuje s odpadem, totiž při objednávce uvede, co vlastně hodlá vyhazovat a to je další faktor, který pak celou akci také zrychlí. Kromě toho se informace zapíší do elektronického dokumentu a obsluze sběrného dvora ubude papírování.

A co lidé, kteří nemají internet? „Těm to samozřejmě dělá problém, ale lze se objednat i telefonicky. Paní účetní nebo asistentka jim dá termín. Celkem nám zatím zavolalo asi šest lidí, většina se objedná přes počítač,“ doplnil Cekota. Každý den takto může přijet 24 zákazníků a ukazuje se, že všechny kapacity zatím využijí. Lidí s odpadem sem míří celkově více, než je obvyklé.

V Benátkách, stejně jako ve všech sběrných dvorech, je také potřeba myslet na protiepidemická opatření. Každý příchozí musí mít roušku, rukavice a je-li potřeba, tak také vlastní nářadí na skládání materiálu.

Dlouhé fronty

Jako jedni z prvních pak otevřeli sběrný dvůr v Mnichově Hradišti a také sem se ihned sesypali zájemci, jejichž automobily začaly tvořit dlouhou kolonu. A tak město vydalo pokyny pro eliminování tohoto jevu.

Hradiště radí, aby lidé přiváželi například zeminu na přívěsu a okna zbavili skel, protože výplně a rámy se odevzdávají zvlášť. Otázkou také je, zda odevzdávat v jednu chvíli větší množství nepotřebného materiálu, protože to si žádá také delší dobu strávenou jeho skládáním. Otevřeno tady pak mají v pondělí, středu, čtvrtek a pátek mezi devátou a dvanáctou a poté mezi třináctou a šestnáctou hodinou. V sobotu sem můžete dopoledne od devíti do půl jedné.

Fronty se tvoří také v Mladé Boleslavi. Čeho se lidé nejčastěji zbavují? „Vozí hlavně starý nábytek, zeleň ze zahrady, nebo vyřazené elektro spotřebiče,“ zmínila Aneta Sládková, vedoucí sběrných dvorů a kompostárny, koordinátor pro Škoda Auto. Podle Sládkové by příchozí také měli zvážit, zda sem opravdu potřebují. V provozu je pak pouze Sběrný dvůr Sever a to od pondělí do soboty v čase 9 až 12 a 12.30 – 15.30.

Pro veřejnost se již otevřel také sběrný dvůr v Bakově nad Jizerou. Přijet můžete v pondělí, středu a pátek od 15 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a sobotu od 08 do 12 hodin.