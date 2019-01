Bělá pod B./ Jezová Bezpečnost. To bylo hlavní téma včerejšího setkání starosty Bělé pod Bezdězem Milana Lomoze a hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery. Po hodinovém jednání na radnici se přesunuli do zařízení pro uprchlíky v Jezové, aby se přesvědčili, zda je dodržováno vše, co slibuje ministerstvo vnitra.

MILOŠ PETERA, hejtman Středočeského kraje, a Milan Lomoz, starosta Bělé včera jednali o situaci v uprchlickém táboře. | Foto: Lucie Růžková

Milan Lomoz znovu zopakoval, že s ministerstvem vnitra platí dohoda, že budou propuštěné běžence odvážet hromadně na nádraží, aby nehledali marně cestu a nebloumali po městě. „Z hlediska zákona to ale ne vždy mohou dodržet. V momentě, kdy je uvolní z režimu tábora, na ně musí pohlížet jako na svobodné občany, kteří mají na vycestování za hranice pět až sedm dnů," vysvětlil Milan Lomoz.

Policisté jim tuto možnost nabídnou, doporučí, ale nemohou jim ji nařídit. Podle starosty většina běženců odvoz na pět kilometrů vzdálené nádraží uvítá. Existují ale výjimky. O tom jsme se mohli přesvědčit v pátek, kdy areál opustil Syřan Mezin, a také v pondělí, kdy na vlak s platnými doklady odešli tři Pákistánci a jedna Gruzínka.

Aby radnice měla co největší kontrolu nad pohybem propuštěných, bude o nich zařízení vždy informovat místní obvodní oddělení policie. „Budou vědět přesný počet žen i mužů, aby situaci mohli lépe monitorovat," konstatoval starosta Bělé.

Kontaktoval ministerstvo

Sám je ve městě spatřil během června i července. Proto také vyvolal jednání s vedením zařízení a kontaktoval i ministerstvo. Očekával, že by mezi lidmi mohly vzniknout určité obavy.

Je pochopitelné, že propuštění migrantů není úplně zadarmo. Jejich věci i finanční prostředky jsou jim při příchodu do tábora zabaveny a částečně se jim také strhávají peníze za ubytování a stravu. „Pokud mají vlastní peníze, musí si ze zákona hradit sami pobyt v zařízení. Přesně je to 240 korun za den, v přepočtu tedy devět euro. Na účtu jim ale musí zůstat 400 korun," řekl dále Milan Lomoz. V opačném případě, pokud peníze nemají, obdrží při propuštění z tábora jídlo na několik dnů. To je také jeden z výsledků páteční diskuse s ministrem vnitra Milanem Chovancem, který areál v Jezové navštívil. Zbývá pouze dořešit, jakou formou získají peníze na cestu. Zda určitou finanční částkou, či jízdenkou do konkrétního místa.

„Pro mě je důležité, aby běženci nebyli nuceni uchýlit se ke krádežím či trestným činům," upozornil starosta Bělé Milan Lomoz.

Pojízdná kancelář

Navrhoval také zřídit jakousi pojízdnou kancelář. V první řadě dobrý nápad je možná trochu stržen technickou realizací. Jde o to, aby migranti získávali výjezdní příkaz až na nádraží, kam by byli ze zařízení přepraveni. Jestli se to povede dotáhnout do konce, to je otázka.

Pokud jde o peníze, pomocnou ruku nabídl také Středočeský kraj. Jak hejtman Miloš Petera sdělil, pokud bude mít Bělá nějaké požadavky, je krajská rada připravena projednat je už na pondělním jednání.

Obě strany se také shodly, že důležitá je informovanost obyvatel. Těch se sice situace přímo nedotýká, přesto se ve městě v poslední době o ničem jiném nemluví. Zvláště poté, co se ve čtvrtek a v pátek uprchlíci vzbouřili a pokusili se z tábora utéci. Vlnu nevole pak doprovodili ničením vybavení i rozbíjením oken. Proto se do areálu sjely policejní posily ze všech koutů republiky. Na místě jsou také stále těžkooděnci, kteří jsou připraveni kdykoliv zasáhnout.

Diskuse pro veřejnost

Aby se mezi místními nešířily mylné zprávy, chystá vedení města diskusi pro veřejnost. Ta se uskuteční dnes v 17 hodin ve sportovní hale. Na otázky bude připraven odpovídat nejen starosta, ale také zástupci ministerstva.

Otázkou, která v posledních dnech přichází na přetřes, je kapacita zařízení. Původně měla ubytovna 270 lůžek. Pak byla ale kapacita navýšena pro 350 běženců, později dokonce pro 470. Zařízení v Jezové má místo ještě na dvacet lůžek. Jelikož ale migrantů neubývá, postavili středočeští hasiči v uprchlickém táboře stany, čímž rozšířili kapacitu až na 700 míst. V pátek se dokonce otevře nové detenční zařízení ve Vyšních Lhotách u Frýdku Místku.