Mladá Boleslav – Jsme na samé hranici kapacity bazénu, řekl ke statistice návštěvnosti městského krytého bazénu na Štěpánce 1. náměstek primátora Jiří Bouška. V roce 2018 totiž přišlo plavat 286 715 návštěvníků, v roce 2017 to bylo dokonce 290 786 plavců. Podle Jiřího Boušky zájem plavců o bazén vedení magistrátu těší, na druhé straně je potřeba kapacitu navýšit.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Rekonstrukce krytého bazénu se v současné době odehrává v sokolovně, oprava by měla být dokončena na konci roku, čímž tak vznikne ve městě alternativa pro bazén na Štěpánce. Ta má vyjít na necelých 33 miliony korun bez DPH.

Co se však týká provozu v bazénu, který právě prochází opravou, návštěvníci by rozhodně neměli čekat druhý aquapark. Jak vysvětlila Šárka Charousková, mluvčí mladoboleslavského magistrátu, lákadla v podobě skluzavek či toboganů nejsou ani žádoucí. „Primárně má bazén v sokolovně sloužit pro školní plavání, plavecké oddíly a seniory. Měl by to být klidový bazén, kam budou lidé chodit plavat, vodní atrakce budou v areálu Štěpánky,“ vysvětlila.

Jak zároveň podotýká, v sokolovně by takové atrakce nejspíše ani vybudovat nešlo. Budova totiž nepatří městu a jde o památkově chráněný objekt – postavit tam tobogan by pravděpodobně nebylo možné.

V bazénu na Štěpánce se odehrála řada rekonstrukcí. Nového chladicího okruhu se dočkal ochlazovací bazén sauny, stejně jako nové středotlakové UV lampy. Dočkat by se areál mohl i druhé prohřívací komory, a také dalších služeb jako možnosti objednat se na masáž.