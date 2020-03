Pomoc v těžké situaci zapříčiněné nemocí Covid – 19 poskytuje také Pečovatelská služba města Mladá Boleslav. Jde tak o další pomocné lano, které město v současné těžké době obyvatelům hází. Obracet se na ni mohou lidé, kteří nemají příbuzné, sousedy ani známé, jednoduše nikoho, kdo by jim pomohl s opatřením nákupů nebo vyzvednutím léků.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Kdokoli by potřeboval tedy pomoc se zajištěním dovozu nákupu potravin, vyzvednutím léků, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo při zajištění stravy, může telefonovat ve všední dny, tedy od pondělí do pátku na telefon městské pečovatelské služby 326 735 245. Na všem se snadno dohodnete a poté vám to pečovatelky doručí.