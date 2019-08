Městský krytý bazén zažívá i v teplých letních dnech, kdy spousta lidí míří na venkovní koupaliště nebo někam k rybníku, velký zájem návštěvníků. Místní zaměstnanci navíc mají během léta ještě větší zápřah než v zimě.

Podle jeho vedoucího Aleše Macouna za všechno může špatná hygiena návštěvníků. „Faktor, na který lidé ukazují je vázaný chlor, ten vzniká působením našeho chloračního dezinfekčního činidla, to reaguje na špínu, která se do vody ovšem dostává z lidí,“ popsal vedoucí. Podle toho, kolik je vodě nečistoty pak zařízení v bazénu vypustí také množství dezinfekčního prostředku. „Máme léto, jsou velmi teplé dny, lidé se potí, chodí v kraťasech, v žabkách a podobně. V tu chvíli je o to důležitější aby se víc osprchovali, nežli vlezou do bazénu,“ pokračoval Macoun.