Jediný krytý bazén široko daleko, který se nachází na Štěpánce v Mladé Boleslavi, má za sebou první dny provozu. Po dlouhé přestávce, způsobené koronavirovou krizí, přivítal plavce na sklonku minulého týdne. A zájem byl obrovský.

Ilustrační snímek - plavec | Foto: Deník / Michal Fanta

Zatímco jinde jsou lidé kvůli přetrvávajícímu strachu z nákazy opatrní a do bazénů se jim příliš nechce, v Mladé Boleslavi se do vody hrnou. „Jsme mile překvapeni, zprávy z ostatních bazénů, že lidé nechodí, byly nepříjemné. Ale v sobotu i v neděli jsme měli návštěvnost přes pět set lidí. Není to sice množství, jaké bychom si představovali, ale je to dobré,“ uvedl ředitel krytého bazénu Aleš Macoun.