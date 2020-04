„Za první dvě hodiny jsme rozdali 3000 dezinfekcí. 90 procent máme z Dobrovice, pár litrů je z Benešova, ty distribuoval kraj, bylo jí však velmi málo,“ poznamenala boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Výdej dezinfekce proběhne v Boleslavi také v pátek 3. dubna. Výdejních míst je 27, výdej je zde možný mezi osmou a osmnáctou hodinou. Podle primátora Raduana Nwelatiho se městu povedlo sehnat dostatek dezinfekčního prostředku i vhodných nádob, aby do každé domácnosti putovalo půl litru dezinfekce.

Příchozí zájemce se prokáže občanským průkazem, a na základě trvalého bydliště mu bude lahvička vydána. Jedním z výdejních míst je také boleslavské divadlo, kde se po dobu výdeje nezastavili.

Seznam výdejních míst

ZŠ Debř, vchod do školy

6. ZŠ, vchod do školy

8. ZŠ, vchod do školy

9. ZŠ, vchod do školy

MŠ Čtyřlístek - areál zahrady

MŠ Čejetice - areál zahrady

MŠ Michalovice, vchod do školky

MŠ Sahara, areál zahrady

Sokolovna Debř, vchod do budovy

Zbrojnice JSDH Podlázky - stará hasičárna

Modrá Hvězda - z boku

Sportovní hala (u Kauflandu), vchod do budovy

Penzion v ulici u Penzionu - altánek (mezi)

Městské divadlo, vchod do budovy

Dům kultury - hlavní vchod

Garáže u budovy magistrátu

Ubytovna Čejetičky - ve vratech

Městský bazén, vchod do objektu

Klubovna Bezděčín

Jemníky - bývalá restaurace u Netopýra

Náměstí Republiky - u sousoší

U finančního úřadu

U Bondy centra - u zábradlí (trať)

U VaKu - Bezručova ul. za Vakem

Dubce (prodejna motorek)

Belveder (u Leteckého muzea Metoděje Vlacha)

Chrást - za 2. kalem