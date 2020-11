Vánoce se blíží a roste poptávka po již hotovém cukroví. To si obyvatelé v regionu často objednávají nejen v pekárnách, ale také ve školách.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Každoročně pečou například v SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Letos je ale situace odlišná od předcházejících let. V Horkách totiž museli k troubám povolat všechny zaměstnance školy, kteří nevzdělávají děti on-line. A to proto, aby zvládli vyhotovit veškeré objednávky, když žáci do školy nemohou.