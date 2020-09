Už v půl osmé bylo velmi živo například před 5. základní školou v Mladé Boleslavi. Přicházeli rodiče s prvňáčky, ale také všichni starší žáci, kteří se hlasitě zdravili po dlouhých prázdninách. Bylo patrné, že se rádi vidí.

„Je to divné, nebo zvláštní, být zase zpátky po prázdninách,“ shodly se žačky devátého ročníku Terezie a Vanessa. „Já se také trochu bojím, i kvůli tomu, co bylo na jaře kvůli koronaviru. Nechci, aby se to opakovalo,“ zmínila Terezie. Obě dívky cítily nervozitu také proto, že je pro ně letošní ročník prostě poslední na základní škole a v jeho závěru budou muset složit přijímací zkoušky na některou střední školu.

Před budovou také postávaly hloučky pyšných rodičů prvňáčků, kteří neskrývali dojetí. Děti se do školy většinou těšily, ale u některých z nich panovala i nervozita z neznámého a velkého kroku do života.

Obavy i radost

Například malý Šimon se do školy těšil, na kamarády i na učení. Jeho maminka Veronika byla velmi dojatá. „Jsme z toho smutní, už je tady školní docházka, strašně to uteklo,“ podotkla Veronika.

Podobné pocity měla i další maminka, Katka. „Syn Matouš se těšil. Bere to tak, jak to přichází. Uvidíme, co bude dál. Já jsem se na jeho první školní den také těšila, ale ještě nedávno to bylo miminko a teď jde do školy,“ povzdechla si.

Prvňačku a třeťačku pak má doma paní Andrea. „Je to velká událost, těšili jsme se, připravovali, starší dcera už jde do třetí, přechází teď na novou školu, takže je to velká změna pro obě dvě,“ podotkla Andrea.

Obavy i radost pak měla malá Verunka Rybářová. „Těším se, ale bojím se, abych to všechno zvládla,“ popsala prvňačka.

Bez slavnostního zahájení

Na 5. základní škole pak byli rádi, že zahájení školního roku pro prvňáčky a jejich rodiče nakonec proběhlo jak mělo. Ačkoli slavnostní zahájení v tělocvičně letos být nemohlo. „Zatím vše vypadá bezproblémově a pohodově, dlouhou dobu jsme řešili, jestli pustíme rodiče k prvňáčkům do třídy. Nakonec jsme zvolili tu variantu, že si svoje děti mohou do třídy alespoň přijít posadit a nafotit,“ uvedla ředitelka 5. základní školy Marcela Pavlíková. S tím, že právě pro rodiče prvňáčků je první školní den obrovská událost.

Podle toho, co sama zaznamenala, tak se i starší žáci do školy těšili, alespoň prý na ten první den. Školy se letos musely na začátek výuky připravovat více než obvykle a to i kvůli hygienickým pravidlům a „Pětka“ není žádná výjimka. „Všechno máme nachystané, připravené. Hodně jsme se věnovali všem pravidlům a standardům i naší vnitřní filosofii. Je pro nás důležité, aby se všem povedlo dobře naskočit,“ dodala Pavlíková.

Marcela Pavlíková: Pamatuji si pocit zklamané mámy

Zdroj: Deník / Zuzana Kodrlová ZelenkováDlouho nebylo nebylo jasné, zda školy letos vpustí rodiče za dveře a nechají je vyfotit si své potomky v první školní den také v lavicích. Některé školy jim to opravdu neumožnily. To však nebyl případ 5. základní školy a mohl za to i velmi lidský přístup tamní ředitelky Marcely Pavlíkové, která moc dobře ví, jaké to je, nevidět dítě první den v lavici. „Když můj syn vstupoval do školy na 9. základní školu, bez ohrožení koronavirem nebo něčím jiným, tak slavnostně přestřihli pásky, pustili do školy spoustu papalášů a nás rodiče nechali stát venku. Já si do dneška pamatuji ten pocit zklamané mámy, která poprvé vede dítě do školy. To je důvod, proč jsme zvolili tuto variantu,“ vysvětlila Pavlíková.

Jednotlivé instituce se v přístupu k prvnímu školnímu dni nelišily jen po okrese, ale i v samotné Mladé Boleslavi. „Vzhledem k tomu, že na některých školách rodiče do budovy školy vůbec nemohli, rozhodli jsme se tentokrát prvňáčky přivítat pouze na dálku. Považuji za nutné dodržovat maximálně všechna protiepidemiologická opatření,“ uvedl náměstek Marek s tím, že školy jsou na to v rámci možností připraveny.

Jen do městem zřizovaných základek letos nastoupilo 524 prvňáčků, celkem školy navštěvuje 5 100 dětí. Všechny školy město vybavilo stojany s dezinfekcí, na zvýšené hygienické nároky jsou připraveny i školní jídelny a družiny. Start zájmových kroužků je odložen zatím na neurčito.