Také menší obce mají svá trápení ale i radosti. Jako kupříkladu Písková Lhota. Obec, která je Boleslavákům známá hlavně tím, že se zde celé léto až do podzimu prodává nejlepší zmrzlina v okrese. Pískovku letos čeká řada velkých investičních akcí a další jsou rozjednané.

Největší investicí bude pro obec stavba nové kanalizace. „S projektem kanalizace začal už náš bývalý pan starosta. Pustili jsme se do společného projektu odkanalizování obcí v povodí Jizery,“ uvedla starostka Pískové Lhoty Hana Prskavcová. Odkanalizování břehu Jizery je akce významná pro celou řadu obcí na břehu řeky.

V případě Pískové Lhoty se práce trochu zdržely kvůli počasí. „Začalo se s drobným zpožděním. Teď nám nepřeje počasí,“ okomentovala starostka.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Investorem je společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Mladá Boleslav. Jednotlivé obce však i přes úspěšné dotační řízení musejí na opravách participovat. Pro Pískovou Lhotu to znamená spoluúčast ve výši 19 milionů korun.

„Díky bývalému vedení jsme na to měli našetřeno, přesto jsme požádali o desetimilionový úvěr, abychom měli peníze také na opravu cest po výstavbě kanalizace,“ podotkla první žena obce s dovětkem, že investice do oprav cest, budou ještě vysoké.

Písková Lhota patří mezi obce, které se čile rozvíjení.

V severní části vesnice probíhá již třetí etapa výstavby rodinných domů. Zájem o pozemky je zde, díky dobré poloze mezi Mladou Boleslaví a Prahou, značný. Vše s sebou ovšem nese i drobné nepříjemnosti.

„Máme problémy s vodou. Na severu se nám připojují domy a ve staré zástavbě se snižuje tlak. Někteří lidé se nemohou ani osprchovat. VaK doporučil nové zokruhování vodovodu,“ neskrývala starostka.

Obec už udělala projektovou dokumentaci. Část nákladů by mohly pokrýt dotace. Vypadá to, že by práce na rekonstrukci vodovodu mohly stát až 7 milionů korun. Kolik to bude přesně, není jasné.

Pískovou Lhotou rovněž prochází rušná komunikace. Díky tomu je zde sice slušná dopravní dostupnost, ovšem kolem silnice nevedou žádné chodníky. „Rádi bychom je vybudovali. Pracujeme na tom, součástí stavby by bylo také posunutí zastávek,“ vysvětlila Prskavcová.

Přestože mají v Pískové Lhotě jasně určené priority, podařila se jim zrealizovat spousta dalších věcí.

Starostka se pochlubí například pořízením nového cvičebního nářadí, modernizací vnitřních prostor obecního úřadu, výstavbou komunikace na severu obce, novou stříkačkou pro hasiče, vysázení desítek stromů či zbudování naučné stezky…

„Hodně akcí se nám podařilo zrealizovat díky dotacím, o které se převážně zasloužil místostarosta Jiří Bret. Někteří další členové zastupitelstva se zapojují do pořádání sportovních a kulturních akcí. Bohužel nám spoustu plánů překazil koronavir. Ale bojujeme,“ dodala s úsměvem Prskavcová.