Podle náměstka primátora Daniela Marka se tím zjednoduší přeprava zvířat z Mladé Boleslavi do Lysé nad Labem a zároveň i dojíždění majitelů za ztracenými mazlíčky.

„Přes léto vznikly tři studie, které aktuálně vyhodnocujeme a vybíráme z nich tu nejoptimálnější. Během čtrnácti dnů by mělo být jasno a zadáme projektovou dokumentaci,“ vysvětluje náměstek. Stavební práce by pak měly začít už na jaře příštího roku, přičemž by útulek měl vzniknout na zahradě i ve stávající stodole.

„V tuto chvíli je koncipován na kapacitu 15 kotců pro psy s možností rozšíření, k dispozici jsou i dva prostory pro kočky, karanténa, místnost pro veterináře, kancelář pro zaměstnance, skladovací prostory a tak dále,“ upřesňuje.

Kristýna Žáková