Těsně před dokončením je parkovací dům budovaný v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. „Již za několik dní zde zaparkují první pacienti i personál této nemocnice,“ uvedla Helena Frintová z tiskového odboru krajského úřadu.

Stavba parkovacího domu jde do finále. | Foto: Klaudiánova nemocnice

Sedmipodlažní stavba s kapacitou 637 míst výrazně zlepší možnosti parkování jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Nynější počet 150 míst se totiž zvýší na více než čtyřnásobek – přijíždějícím by tedy mělo odpadnout hledání místa v okolních ulicích (byť město jako provizorium vykoupilo pro parkování pozemky na Slovance). Přínosná by měla být možnost využívat nový parkovací dům zvláště pro lidi se sníženou pohyblivostí; o to víc, že v těsném sousedství najdou i novou lékárnu.