„V pátek před šestou hodinou ráno oznámil městské policii občan, že u 11. brány automobilky odchytil volně pobíhajícího psa bez majitele. Hlídka křížence staforda zlaté barvy převzala. Protože se nepodařilo zjistit majitele, převezla jej do nového útulku ve Březně,“ popsal ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Informaci Deníku potvrdila také vedoucí nového útulku Alena Klesová, která je šťastná, že zařízení konečně slouží svému účelu. „Trvalo to dlouho, ale konečně tady máme prvního pejska,“ okomentovala.

O vznik útulku se zasloužil kromě Spolku pro opuštěná zvířata MB, v němž figuruje právě Klesová, také náměstek primátora Daniel Marek. Magistrát totiž o zřízení útulku dlouhé roky vůbec neměl zájem. Situace se otočila právě až ve chvíli, kdy se do ní vložil Marek a začal aktivně hledat místo, v němž by jej bylo možné zbudovat. To se povedlo až ve staré Březenské hájence, která patří Lesům MB.

„Radost mám ohromnou. Na druhou stranu tam bylo hodně neradostných peripetií. Doufal jsem, že útulek bude otevřený o nějaký měsíc dříve,“ popsal Deníku náměstek Daniel Marek a dodal: „Těším se, až tam budou moci jezdit lidé a venčit pejsky. S paní Klesovou chystáme také dny otevřených dveří. Slavnostní stříhání pásky nebude.“

Dny otevřených dveří by pak měly připadat na vybrané soboty.