Ani Boleslav tentokrát zářivou podívanou nenabídne. „Ohňostroj jsme zrušili kvůli epidemické situaci,“ potvrdila mluvčí města Šárka Charousková. Zrušeno bylo i zvonění do nového roku na Staroměstském náměstí. Tradiční projev měl primátor města Raduan Nwelati už při slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku, které je ke zhlédnutí on-line na webu Scény2020.

Boleslav je proslulá také silvestrovskými veselicemi, kdy davy lidí míří do ulic města, aby si připili a odpálili různé rachejtle. Jak to proběhne letos, je zatím ve hvězdách. Záležet bude na aktuálním stupni protiepidemického systému, je ale pravděpodobné, že by měli lidé spíš zůstávat v bezpečí doma.

Novoroční ohňostroj zrušili rovněž v dalších městech, Mnichově Hradišti, Kosmonosích a Dobrovici. Nepočítají s ním ani v Bakově nad Jizerou, tam to ale není žádným zklamáním, neboť ho město nikdy nepořádá.

Benátky nad Jizerou naopak novoroční ohňostroj i tentokrát odpálí, a to 1. ledna v devatenáct hodin. Bude ale jiný, tradiční doprovodný program na zámeckém nádvoří ho doprovázet nebude. Lidé si tam nedají ani svařák nebo horký čaj. Zámecká zahrada bude v době odpálení ohňostroje zavřená.

Podle Petry Šilhavé z městského úřadu budou moci diváci sledovat ohňostroj zpovzdálí s hudbou Signál rádia nebo on-line z pohodlí domova.

Podle doporučení místní radnice si mají lidé najít vhodné místo, ze kterého budou mít na zámek dobrý výhled.

Doprovodnou hudbu si k tomu budou moci naladit na některé z frekvencí rádia Signál, jejichž seznam nabízí web města. Zároveň je zajištěno živé vysílání ohňostroje týmem společnosti Tývka.cz. K vidění bude v přímém přenosu na www.benatky.cz.

Celý benátecký ohňostroj jako obvykle celý platí sponzoři, většinou místní podnikatelé a občané.