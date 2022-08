Systém se uplatňuje před místem nového dopravního omezení, jež si vynutily oprava svahu a propojení „nájezdových“ pruhů. Krajnice je zde oddělena svodidly a jezdí se provizorními jízdními pruhy v režimu vedení dopravy 2+2. Tak to bude po celou dobu prací, které mají trvat 120 dní – tedy do předvánočního období. Staví se totiž z pozemků mimo samotnou dálnici.

Sanaci násypu dálničního tělesa v pásu pro směr jízdy na Prahu zajistí společnost Colas za 83,1 milionu korun bez DPH, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Práce, které byly zahájeny v pondělí 15. srpna, zahrnují sanaci násypového svahu, kde došlo k sesuvu, a výstavbu opěrné zdi, která zabrání dalšímu rozšiřování tohoto problému.

„Součástí sanace je rovněž propojení přídatných pruhů, konkrétně připojovacího pruhu exitu 46 Kosmonosy a odbočovacího pruhu exitu 44B Mladá Boleslav,“ připomněl Buček. S dodatkem, že přídatné pruhy jsou od sebe vzdáleny 1,3 kilometru.

Úprava má zvýšit bezpečnost v místech, kde se dopravní proud s velkou intenzitou připojuje do průběžného jízdního pruhu dálnice – a následně se zhruba po kilometru zase odpojuje do směru k centru Mladé Boleslavi. Jestliže řada aut bude moci pokračovat „rovně“, přispěje to ke zvýšení bezpečnosti i plynulosti provozu. Bude kvůli tomu třeba rozšířit nynější zpevněnou krajnici zhruba o 1,75 metru.