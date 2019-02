Mladá Boleslav – Program Nové Boleslavsko, který spustila automobilka ŠKODA AUTO společně s dalšími partnery, si stanovil jako jednu ze svých priorit zabývat se také problematikou bydlení v regionu; konkrétně nedostatkem možností dostupného bydlení. Bytů je tu málo, region tak jen těžko zaujme mladé lidi a rodiny, aby Mladou Boleslav plánovali jako svůj možný budoucí domov. Stejně tak je zde málo možností bydlení pro sociálně znevýhodněné skupiny.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

To má jediný výsledek – ceny za bydlení rostou, a to se tak stává pro mladé lidi nedostupným. I proto je nutné zabývat se tématikou stavby nových domů a bytů, díky čemuž klesnou výdaje na bydlení, což pomůže přilákat nové obyvatele z jiných koutů ČR do regionu Boleslavska.