Vaše ambulance mají novu recepci, co se pro pacienty změnilo?

Nová recepce je nejenom v rámci čekárny přemístěna na důstojnější místo, ale byly i zvětšeny její prostory za účelem vzniku pracovních míst pro dvě administrativní pracovnice, která jsou v současné době nezbytně nutná. Dvě pracovnice recepce by tak měly pokrýt potřeby všech pacientů, a to jak volajících, tak i pacientů přicházejících přímo na vyšetření do našich ambulancí. V současné době jedna pracovnice recepce přijímá desítky telefonátů denně a zároveň musí odbavit přítomné pacienty v čekárně, kterých během pracovního dne bývá nemalý počet.

Co zásadního bylo zlepšeno a zmodernizováno v ambulancích?

Cílem proběhlé rekonstrukce byl přesun místnosti s laserovými přístroji do prostor přiléhajících ke stávajícím očním ambulancím a s nimi je propojit. Dosud jsme museli s pacienty na laserový zákrok chodit až na konec chodby za neurologické ambulance, což zvláště u hůře pohyblivých pacientů velmi zdržovalo.

Dále se nám v rámci rekonstrukce podařilo změnit dispozice prostor uvnitř ambulancí. Jednotlivé ordinace lékařů se střídají s takzvanými měřícími místnostmi, kde se pacientovi věnuje zdravotní sestra. V rámci samotných ordinací lékařů bylo na náš popud vybudováno částečné přepažení, které vedlo k vytvoření prostoru pro lékaře a pacienta a prostoru pro sestru, která je bezprostředně k ruce příslušného lékaře.

Vedle změn prostor nám byl vyroben veškerý nábytek na míru, hlavně si pochvalujeme nové stoly a na ně navazující úložné prostory, ať už v podobě polic nad stoly či šuplíkových kontejnerů. Byly pořízeny moderní LED optotypy a na stěny pořízeny velkoplošné barevné tapety. Díky zmodernizování a zpříjemnění pracovních prostor tak můžeme konkurovat moderním soukromým klinikám.

Znamenají tyto novinky změny v samotném provozu?

Ano. Změnou prostor se nám mění i chod samotného provozu v ambulancích. Pacient prvně přichází na vyzvání do měřící místnosti. Zde se mu věnuje pouze sestřička, u nových pacientů odebírá anamnézu, zjišťuje od pacienta subjektivní obtíže, pacient je změřen na příslušných přístrojích, je mu vyšetřeno vidění do dálky a dle potřeb lékaře připraven na samotné vyšetření lékařem. Tento systém by nám měl provoz v ambulancích zrychlit a lékaři tak umožnit více se věnovat konkrétním potřebám daného pacienta, a také pak vyšetřit a ošetřit více pacientů. Zároveň je zde užší spolupráce mezi lékařem a sestřičkou přímo sedící/pohybující se v oddělené části přímo v samotné ordinaci.

Jaké novinky na letošní rok ještě plánujete?

Máme určité představy v úpravě provozu našich ambulancí. Pracujeme na konkrétních krocích, které by nejpozději v průběhu podzimu měly dostat reálnou podobu. V našich myšlenkách je hlavně přesun ambulancí z Modré Hvězdy, kde již několik let řešíme zcela nevyhovující prostory čekárny, ale i v dnešní době nešikovné stavební dispozice ordinací v podobě vyšetřovacích boxů.