Navrhovat může kdokoli jakéhokoli mladého adepta, který dosahuje v některém oboru mimořádných výsledků, případně pokud vyvíjí dlouhodobou společensky prospěšnou činnosti. Nominace a následné ocenění je dobrou možností, jak na takového člověka upozornit.

Oceněním chce Mnichovo Hradiště právě vyzdvihnout aktivity a zásluhy dětí a dospívajících. Takový člověk by měl být z Mnichova Hradiště a jeho okolí, nemusí být plnoletý a může být žákem či studentem zdejších škol.

Návrh, jehož součástí musí být informace o nominantovi, zdůvodnění, proč zrovna on, a kontaktní údaje na toho, kdo tiskopis posílá, pro případ, že by bylo třeba od něho získat podrobnější informace, je třeba doručit písemně nebo elektronicky do 30. června na podatelnu městského úřadu. Formulář pak je k dispozici na stránkách mnhradiste.cz.

Nominování mohou být jednotlivci i kolektivy.

V minulých letech byli oceněni:

- zpěváci z dětského pěveckého sboru Zvonky,

- mladí volejbalisté TJ Sokol Mnichovo Hradiště,

- městský parlament dětí a mládeže,

- dívky z FIT Studio Mnichovo Hradiště



a mezi jednotlivci pak:

- Anna Samešová

- Vojtěch Stránský

- Matěj Křepelka