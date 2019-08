Jak dlouho sloužíte u Policie ČR a kde jste služebně zařazena?

U Policie ČR pracuji již 14 let, služebně jsem zařazena na Obvodním oddělení Policie Mladá Boleslav v rámci Územního odboru Mladá Boleslav. Být součástí Policie ČR není pro mě jen práce, vnímám to jako poslání, mám tu práci ráda, i když to není vždy jednoduché.

Před pár dny jste zvítězila podle vás v nejtěžším závodu své sportovní kariéry Spartan Ultra. Jak probíhaly přípravy?

Ano, byl to do současné doby zatím můj nejtěžší závod. Nejtěžší okamžik nastal před druhým časovým limitem, kdy jsem se opravdu bála, že limit nestihnu a tím by pro mě závod skončil, což se naštěstí nestalo, limit jsem stihla a v závodě mohla pokračovat. Přípravy trvají zhruba od prosince 2018, kdy jsme s trenérkou Míšou Vondráčkovou začaly přípravu na celou sezónu 2019, kdy se v tělocvičně potkáváme téměř každý den.

Čekala jste takový úspěch?

Vůbec jsem takový úspěch nečekala, pro mě bylo prioritou závod dokončit ve zdraví, a to, že to takhle dopadlo, mě samotnou velmi mile překvapilo.

Už máte za sebou řadu závodů, dokázalo vás něco na tomto ještě překvapit?

Pokaždé je něco, co mě v každém závodě překvapí, a proto to asi i dělám a pořád mě to baví. Tady to byla náročnost samotného závodu, nové překážky, se kterými jsem se ještě nesetkala a samozřejmě úžasné prostředí francouzských Alp.

Co vás teď čeká? Odpočinek, nebo rovnou přípravy na další závody?

Tak na odpočinek není čas. Začátkem srpna mě čekají závody v Rumunsku a vzhledem k tomu, že se mi podařilo vyhrát Spartan Ultra, tak jsem se kvalifikovala na MS do Švédska, které se koná v listopadu a pokud tam chci uspět, tak je potřeba odstranit moje slabší stránky, tak abych nemusela na některých překážkách dělat trestné „angličáky“, je tedy potřeba ještě zintenzivnit tréninky. Ovšem, teď mě i hodně zaměstnává snaha sehnat sponzora, neboť náklady na mistrovství světa jsou obrovské.

Současné první místo je pro vás určitě velkým oceněním, ale je to pro vás vrchol sportovní kariéry, nebo ještě můžete stoupat výš?

Jednoznačně vítězství je pro mě splněný sen. Ale právě mistrovství světa ve Švédsku a ještě tam uspět, to by byl asi ten pomyslný vrchol, neboť závod bude neskutečně těžký, už jen to, že bude probíhat 24 hodin, bude to v listopadu a to ve Švédsku už asi nebude moc vlídné počasí, ale je to obrovská výzva, které bych se ráda postavila.

Myslíte si, že se dá tento druh sportu nějak využít v policejní práci?

Určitě se mi i v práci hodí tenhle druh pohybu. Jednak mě to udržuje ve slušné kondici a také po psychické stránce jsem mnohem odolnější proti negativním vlivům a mnohdy nelehkým situacím, se kterými se v práci setkávám. Dále se snažím i kolegům předávat svou lásku k pohybu a to tak, že 2x v týdnu vedu kruhové tréninky, které se zatím těší velkému zájmu.

Lucie Nováková