Samotná Mladá Boleslav má aktuálně průměrnou míru nezaměstnanosti, tedy 2,5 procenta, ještě v únoru se však držela na 1,6 procenta. Jsou ale obce, které dopadly podstatně hůře. Nejhorší je z hlediska procent situace v obci Bílá Hlína, kde je nyní nezaměstnaných 7,8 procenta. Na druhou stranu je potřeba podotknout, že v obci žije 77 stálých obyvatel, kteří jsou v produktivním věku, a z toho je nezaměstnaných jen šest.

Druhou obcí s nejvyšší nezaměstnaností jsou pak Pětikozly s mírou 6,3 procenta.

Najdou se ovšem i obce, které hlásí nulu. Mezi ty se řadí Doubravička, Horní Bukovina, Charvatce, Přepeře, Vrátno a Sudoměř.

Ostatní města a obce se drží většinou kolem dvou procentních bodů. Nikdo ale neví, co přijde na podzim, podle nejrůznějších prognóz by situace mohla být zásadně horší. „Situace je v mnoha ohledech výjimečná. Samotný trh práce v Mladé Boleslavi je velmi výjimečný, kdy se zde koncentruje množství ekonomicky silných subjektů. I do budoucna tak situace v Mladé Boleslavi může být trochu jiná než ve zbytku republiky,“ upozornil Pavel Krpálek.

Ohledně podzimu se nechce pouštět do hlubších prognóz. A to právě kvůli faktu, že Mladá Boleslav je v úplně jiné situaci než zbytek republiky. Místní firmy – a není to jen Škoda Auto – totiž zaměstnávají velké množství lidí. Pokud by ve velkém propouštěly, mohlo by to pro okres mít obrovské následky. „Aktuální situace je ale stál v přijatelných mezích. Současný nárůst lze opravdu přičítat ekonomické přestávce, která byla způsobená koronavirem. Výpadek byl dlouhý na to, aby si firmy dělaly nejrůznější reorganizace,“ podotkl Krpálek.

Situace prozatím není nijak zlá i díky tomu, že úřad práce zatím eviduje převis nabídek nad poptávkami pracovních míst. Podle ředitele je však nyní mezní situace, kdy dochází ke změnám v potřebách volných míst, a to nejen v jejich počtu ale i ve struktuře. „Nyní se ještě dá najít práce v rámci volných míst, jejich počet ale určitě bude klesat v návaznosti na potřeby ekonomiky,“ dodal Krpálek.

