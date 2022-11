Bourání i následné postupné odklízení sutin a úklidové práce byly plánovány tak, aby obnovení provozu bylo co nejrychlejší a jízda co nejplynulejší ve směru na Prahu. Do metropole se totiž v neděli tradičně vracejí obyvatelé hlavního města z víkendu, který si tentokrát mnozí prodloužili už od čtvrtečního státního svátku. Otevření směru jízdy na Mladou Boleslav se proti očekávání protáhlo: po nedělní desáté dopolední, kdy silničáři původně ohlašovali otevření „rychlého“ pruhu, ještě dálnice zůstávala neprůjezdná včetně levého jízdního pruhu. Náklady na demolici se blíží sedmi milionům korun. Do budoucna by mělo dojít na výstavbu nového mostu.