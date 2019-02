Přestože se nakonec rozhodla v Čechách žít, zůstala věrná pravoslavné církvi, s níž samozřejmě souvisí i oslava Vánoc. V rozhovoru prozradila, nejen jak na ni zdejší atmosféra působí i to, jak se zdejší Vánoce liší od těch makedonských.

Oslava pravoslavných a křesťanských Vánoc je odlišná. Kdy tedy máte Štědrý den v Makedonii?

Na rozdíl od Čech používáme juliánský kalendář, který je o několik dnů posunutý, Vánoce slavíme až 7. ledna s tím, že tradice začínají už 5. ledna večer.

Mohla byste přiblížit průběh svátků a tradice? Přece jen, i když patříte mezi slovanské národy, objevují se u vás určité odlišnosti.

Zásadní je, že čtyřicet dnů před Vánocemi se musíme postit, což znamená, že nemůžeme jíst žádné jídlo živočišného původu – maso, mléko, sýry … Jak už jsem zmínila, s tradicemi začínáme už 5. ledna večer. Tehdy uděláme velký oheň, u kterého se sejdou všichni sousedé, společně upečeme rybu podobnou českému kaprovi, zazpíváme koledy a na zahřátí vypijeme místní pálenku. Celou organizaci má na starosti námi vybraný Svatý otec.

Je to jediná tradice, kterou dodržujete před Vánoci?

Ne ne, pokračujeme i 6. ledna. Hned ráno si malé děti namaskují obličej ze zbytků popela, oblečou se do starých šatů a jdou z jednoho domu do druhého a u každých dveří zpívají koledy. Za to od sousedů dostávají jablka, pomeranče nebo třeba cukroví. Večer je badnik, což je v podstatě postní večeře. Obvykle jíme například fazole, případně kyselé zelí s rýží. Kromě toho maminka ještě peče domácí chléb s mincí uprostřed. Kdo ji najde, bude mít štěstí celý rok. Ze stolu zbylé jídlo neuklízíme. je to pohoštění pro Boha, který podle pověsti obchází domácnosti.

Třetí den už jsou Vánoce …

Na ty se vždycky moc těšíme. Končí půst, takže na oběd pečeme vepřové maso a vše se nese ve znamení setkávání se s rodinou a přáteli. Typickým vánočním stromečkem je dub a právě při obědě dodržujeme, že na stole nesmí chybět dubová větev. Klasický stromeček je zelený a ty děti, které věří na Ježíška, pod něj dostanou velkou krabici se sladkostmi.

Na rozdíl od Čech si tedy žádné materiální dárky nedáváte. Vánoce jsou pro vás spíše časem setkání. Nicméně, v Mladé Boleslavi pracujete a všichni kolem vás teď shání dárky. Jak tuto atmosféru vnímáte?

Hodně se mi to líbí. To, že někdo někomu koupí vánoční dárek je podle mě projevem hezkého přátelského vztahu a že alespoň o svátcích lidé nejsou sobečtí, ale myslí na své blízké. I když si v Makedonii vzájemně nedáváme dárky, v Čechách je to jiné. Vaše Vánoce se mi líbí, a tak si s partou přátel dárky vyměníme.

A jak vás působí vánoční výzdoba? V letošním roce město automobilů svítí více než v předcházejících letech ..

V Makedonii jsme na světelné řetězy a další dekorace zvyklí. Na rozdíl od Čech zdobíme a osvětlujeme až na Nový rok. Letošní výzdoba Mladé Boleslavi mi přijde zajímavá a myslím si, že navozuje správnou vánoční atmosféru.