Mladá Boleslav/ Anička Gleisnerová z Mladé Boleslavi, generálka hvězdné pěchoty, o sobě opět dala slyšet.

Proslulá Anička "Dajdou" z hvězdné pěchoty by ráda vstoupila do řad policie. | Foto: Archiv

Prořídlé řady mladoboleslavské Policie ČR zřejmě dostanou opravdu „drsnou“ posilu.



Pamatujete si ještě na dívenku Aničku Gleisnerovou z Mladé Boleslavi, která proslula v první řadě soutěže TV Nova Česko hledá SuperStar? Tehdy vyhrála rubriku Hvězdná pěchota se svojí parodií slavného hitu od zpěvačky Dido. Od té doby se jí přezdívá Česká Dajdou.



Anička, přesvědčená, že umí perfektně zpívat, několikrát rázně sejmula porotu za její kritiku a vysloužila si další přídomek – generálka! Od té doby se stala hvězdou, v soutěži pro ní hlasovaly statisíce lidí a začala se objevovat na stránkách seriózních novin i na prvních strnách bulvárů. Proslula tím, že klidně zažalovala školu, kterou studovala, za to že z ní musela odejít a žalovala i moderátora Leoše Mareše za větu, kterou jí ztrapnil před celým národem v anketě Český slavík. Tehdy o Aničce řekl, že mu poslala dopis umaštěný od vlašského salátu.



Anička se objevovala v televizi i v hlavních denících několik měsíců. Propíralo se například to, jak přišla o práci v mladoboleslavském Kauflandu. Pak byl ale jistý čas klid, který ovšem utnula šokující informace z našich dobře informovaných zdrojů: „Anička Dajdou se hlásí k policii! Kdo ji viděl v televizi, pochopí, že je to pro nás šok,“ řekli Deníku policisté, kteří odmítli sdělit jméno.



A vedení Policie ČR naši zprávu včera potvrdilo. „Ano, Anna Gleisnerová skutečně podala přihlášku o přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Dodala nám všechny potřebné podklady,“ řekl našemu Deníku vrchní inspektor David Schön. Podle něho byla žádost předána jako v každém takovém případě na personální oddělení do Prahy.



„Paní Gleisnerové byl zaslán zvací dopis k účasti na pohovoru. Písmeně nám ale odpověděla, že se jí nabízené temíny nehodí vzhledem k tomu, že studuje školu. Od té doby se dále neozvala,“ potvrdil Schön.



Vyjádření slavné zpěvačky jsme včera nezískali, nezvedala telefon. Její otec ale snahu nastoupit k policii potvrdil. „Ano, máte správné informace. Anička se hlásí ke kriminální policii. Rozhodně by nešla někam na dopravku, to přenechá jiným,“ řekl Karel Gleisner našemu Deníku.



Podle něho Anna rozhodně má na to pátrat po zločincích u kriminálky. „Myslíte, že se Anička bojí? Komu se podařilo být několik týdnů na stránkách bulváru? Anička má pro strach uděláno,“ dodal Gleisner.



Jestli nakonec bude Dajdou ovládat kriminálku se ale teprve uvidí.