Mladá Boleslav – Šest desítek pokut v částce 21 tisíc korun. 79 umístěných parkovaček za stěrače automobilů kvůli špatnému parkování. A také 78 oznámení od občanů. Celkem 530 řešených událostí. Toť stručný sumář části činnosti mladoboleslavských strážníků od neděle do včerejšího rána.

V činnosti strážníků převládají klasické případy, ale i perličky, kterým se nezúčastněný zasměje. Ale právě ony úsměvné případy jsou mnohdy hodně nebezpečné a smutné. Třeba případ muže, který se pohyboval u Střední průmyslové školy.

Občan v telefonu strážníkům řekl, že na křižovatce ulic Jaselská a Havlíčkova jakýsi muž plive po projíždějících autech a hází kameny na budovu školy. „Muž rumunské národnosti byl pod vlivem látek ovlivňujících chování a mužům zákona se snažil utéct,“ uvedl Tomáš Kypta, šéf městské policie. Ti ale byli rychlejší a hbitější a muže lapili a nasadili mu pouta. Naštěstí nebyly zaznamenány škody, jen rozházený odpadkový koš musel po sobě muž uklidit.

Chvíli poté zase jiný muž v kostkované košili rozbil sklo ve vývěsní skříni na Staroměstském náměstí. „A rozkopává reklamní poutače a vytrhává květiny z květináčů,“ sdělila žena strážníkům v telefonu. Dodala, že muž má pořezané ruce. Muž se snažil přivolaným strážníkům utéct, ale to se mu nepodařilo. Byl chycen na Českobratrském náměstí. Následně ho sanita převezla k ošetření do nemocnice. Než přijeli státní policisté, snažil se z nemocnice utéct. I tady policisté museli použít hmaty a chvaty vedoucí k tomu, že muži se na rukou objevila pouta.

Při kontrole Komenského náměstí se hlídka takřka srazila s mužem polské národnosti, který trhal větvičky z okrasných keřů. Možná trhal větvičky své milé. Nicméně toto jednání musel ukončit, vše uklidit a navíc zaplatil pokutu.

Je teplo, únava, a tak je třeba se vyspat. Dva bezdomovci vyspávali dopoledne ve dřevěné lodi na dětském hřišti Na Radouči. Na zahradě mateřské školy Čtyřlístek spal bezdomovec zase na zahradě.

A teď mrtvoly. Jeden mrtvý králík byl objevem v parku v ulici 17. Listopadu, druhý ve vozovce v ulici Jana Palacha. V domě s pečovatelskou službou Na Radouči zase měli mrtvého holuba. Všichni tvorové bez života skončili v asanačním boxu. A v úterním ránu po rozednění běhaly v parku Radouč volně ovce. Strážníci kontaktovali pasáčka, kterému ovce utekly z ohradníku, aby si kudrnaté tvory nahnal zpět do uzavřeného prostoru.

A pak tu máme odhalovače a exhibicionisty. V úterním ránu byla pobouřena starší žena, kterou pohoršoval muž, jenž se před domem v Havlíčkově ulici převlékal do ženských šatů. Hlídka osobu nalezla, ale z údajného muže se vyklubala známá narkomanka, která se v místě převlékala. A ještě jednou úterý, ale dvě hodiny po poledni. „V parku za panelovým domem v ulici 17. listopadu onanuje nějaký muž,“ zněl hlas v policejním telefonu. „Na místě byl přistižen osmatřicetiletý bezdomovec, který ležel na lavičce. Tři svědkové potvrdili, že muž obnažoval. Ten se přiznání nebránil. Uvedl, že opravdu své přirození ukazoval kolemjdoucím,“ vysvětlil ředitel Kypta.

Na Radouči se děje se ale dějí případy. Do zahradní kolonie v této lokalitě vlezla žena bez domova a telefonující občanka tvrdila, že ženu nemohou nalézt. Ženu strážníci vypátrali v křoví, kde usnula. Protože ji aloe do zahrádek pustila jedna z uživatelek zahrádky, nebyla věc dále řešena.

A ještě jednou Radouč. Občan hlásil, že v chráněné oblasti se pohybuje žena, která dráždí svého psa, jenž následně hrabe v syslích norách. Strážníci zjistili, že pes i žena se opravdu v místě pohybují, ale pes v norách nehrabal. Byl však bez vodítka a žena musí za tento prohřešek pykat.

To na boleslavském koupališti se objevili potkani. Neběhali tam ale mezi lidmi, dopravil je tam jeden z návštěvníků. Ten v místě trávil horské odpoledne u vody v doprovodu právě svých dvou potkanů. Strážníci muži vysvětlili, že to není vhodné jednání a jeho i s tvory z areálu vykázali.

Palec dolů patří dvěma Polákům, kteří se objevili u skály v lesoparku Radouč. Tam popíjeli alkoholické nápoje a činili kolem sebe nepořádek. To by nebylo to nejhorší, příšernější je, že si v tomto teplém počasí v místě rozdělali oheň. Oheň muži uhasili, nepořádek uklidili a z místa byli vykázáni.

Abychom zakončili pozitivní zprávou. V Mackově ulici nalezl občan peněženku jiného občana z Kropáčovy Vrutice. Peněženku poctivec odevzdal policistům, za což mu patří palec nahoru.