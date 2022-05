Jeho součástí byla i soutěž, v rámci níž se v posledním dubnovém týdnu všichni žáci, pedagogové a provozní zaměstnanci snažili dopravovat do škol co nejvíc po svých, a co nejméně jezdit autem. V konkurenci deseti základních škol a dvou gymnázií nakonec zvítězila 7. základní škola ve Václavkově ulici, která získala finanční odměnu 15 tisíc korun a tři nejlepší třídy navíc celodenní volnou vstupenku na koupaliště.