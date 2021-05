Nejdiskutovanější je pak povinnost negativního koronavirového testu. Náladu to kadeřníkům ovšem nekazí. Do zaměstnání se po tak dlouhé době již těšili a pouštějí se do práce s nadšením.

Benátecká kadeřnice Renata Vaňousková má v tuto chvíli pracovní kalendář zaplněný na dva až tři týdny. Návratu do zaměstnání se už nemůže dočkat. Z některých povinností má ovšem trochu obavy. „Mám 15 hovorů denně a všem vysvětluji, jak je to s testy. Pro mladé lidi to složité není, ale mám i klientky ve věku 80 či 90 plus, pro ně je testování před návštěvou u mě komplikované,“ uvedla kadeřnice.

Právě povinnost testování se před návštěvou kadeřnictví může být i příčinou toho, proč její diář není zaplněný ještě více. „Odpadlo mi několik lidí, kteří na test nechtějí jít. Čekají, co bude. Jestli se to třeba ještě všechno změní,“ podotkla Vaňousková a poukázala tak na uplynulé dny, kdy se předpisy k návštěvě kadeřnictví lehce měnily. Původně se hovořilo o tom, že bude třeba test z oficiálního odběrového místa. Posléze ale bylo vyhlášeno, že by měl postačit i test ze zaměstnání, školy nebo z lékárny.

Podobné zkušenosti má i kadeřnice Markéta Ramešová, jejíž salon je v bývalém hotelu Věnec v Mladé Boleslavi. „Lidi volají. Nelíbí se jim nařízení o testech. Plno z nich chce počkat,“ popsala žena, která však sama rozhodnutí o testování vítá.

Navzdory nechuti některých lidí k testům se však nemusí bát, že v příštích dnech a týdnech nebude mít co na práci. Zákaznice se k ní houfně objednávají. V pátek, kdy připravovala svůj salon na opětovné otevření, měla diář zaplněný už na celý měsíc dopředu. A dá se předpokládat, že další objednávky budou přibývat. „Jsem ráda, že mohu konečně do práce. Jen mi přibyla administrativa. Je to samé papírování a z něho radost nemám,“ doplnila.

Otevírá i barber shop Vito's braber. Pánské kadeřnictví a lazebnictví vzniklo v nepřející době – v průběhu loňského roku. Doposud tak nemělo možnost prokázat své kvality většímu počtu zákazníků. I zdejší termíny se ale navzdory tomu plní. „Zájem je, určitě plánujeme zákazníky na celý týden. Objednávky nám normálně fungují,“ sdělil místní kadeřník Ladislav, který rovněž odpovídá na četné otázky ohledně povinnosti testování. Ačkoliv je podle něj situace kolem nastavených podmínek chaotická, do práce se i on těší.