MLADÁ BOLESLAV - Lékař Klaudiánovy nemocnice tvrdí: jeden z pacientů zemřel na předávkování! Vedení nemocnice to ale vyvrací: Je to pomsta propuštěného lékaře

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Jitka Dolanská

Skandál vyvolala příprava televizní reportáže o Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Podle vedení nemocnice se jeden z bývalých lékařů chtěl pomstít za to, že mu nebyla prodloužena pracovní smlouva a rozšiřuje nehorázné lži, které mohou výrazně poškodit dobré jméno této špičkové nemocnice. Na dotaz Boleslavského deníku to včera potvrdil mluvčí nemocnice Václav Řičář. Podle něho navíc nemocnice na dnešní dopoledne svolá mimořádnou tiskovou konferenci, kde hodlá celý případ podrobně vysvětlit.

Šokující případ!

O případu včera odvysílala reportáž Česká televize v pořadu Reportéři ČT. „Vedení nemocnice do této chvíle nedostalo možnost se v této reportáži vyjádřit a obáváme se, že budou porušena zásadní pravidla objektivity,“ psalo včera odpoledne vedení nemocnice v dopise pro ředitele České televize ještě před tím, než televize pořad odvysílala.

Vše odstartovala smutná událost, když nedávno v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Mladé Boleslavi, kterou spravuje Klaudiánova nemocnice, zemřel těžce nemocný pacient. Měl několik velmi vážných chorob. Tuto informaci, kterou vedení nemocnice odmítlo potvrdit s odkazem na lékařské tajemství, získal Deník z dobře informovaných zdrojů. Vše proběhlo standardně, protože v LDN, respektive v hospicu prostě lidé umírají.

Pomsta doktora?

„Jenže pak se stalo to, že jsme neprodloužili pracovní smlouvu jednomu z lékařů, který mohl pracovat jako lékař jen pod dozorem jiného zkušeného kolegy, ale s ohledem na způsob jeho práce jsme ho nemohli zaměstnávat, “ řekl ředitel nemocnice Ladislav Řípa. Podle něho náhle tento lékař přišel s obviněním, že zmíněný pacient zemřel na předávkování chloridem draselným.

„To je absolutní nesmysl. Tento pacient podlehl svým nemocem. Chlorid draselný mu byl podáván, protože ho měl v těle nedostatek. Rozhodně ale nebyl předávkovaný. Proč by navíc lékař původně nic nenamítal a s obviněním přišel, až když jsme mu neprodloužili smlouvu? Vypadá to jako pomsta,“ řekl Řípa.

Pro úplnou objektivitu jsme nezveřejnili jméno dotyčného lékaře, protože se nám do uzávěrky vydání nepodařilo získat jeho vyjádření. Česká televize na svém webu k případu uvedla toto: „V mladoboleslavské nemocnici nedávno zemřel pacient na předávkování chloridem draselným. S tímto závažným obviněním se na nás obrátil jeden z lékařů, který se kvůli svému podezření dostal do konfliktu s kolegy a vedením špitálu a už nevěděl, jak má na problém upozornit.“ Vedení nemocnice na obvinění České televize ostře reaguje: „V letošním roce a nikdy v minulosti nezemřel v naší nemocnici ani v LDN Na Celně žádný pacient kvůli předávkování chloridem draselným. Případ, o kterém mluvíte a další náhodně vybrané, prošetřila komise odborníků. A jednoznačně vyloučila pochybení při léčbě, která by mohla mít za následek poškození pacientů“, dodal exkluzivně pro Deník ředitel nemocnice Ladislav Řípa.