„Projekt jsme začali připravovat před řadou měsíců a teď se ukazuje, jak prozíravé rozhodnutí to bylo. Ceny elektřiny, plynu i tepla prudce rostou a my tak budeme šetřit ještě více, než jsme původně předpokládali. Příprava je náročná, ale výsledkem je velká úspora prostředků nemocnice, které budeme moct přesměrovat tam, kde je to nejpotřebnější – do lepší péče o naše pacienty,“ řekl Ladislav Řípa, předseda představenstva.