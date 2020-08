Nemocnice vyjde vstříc lidem cestujícím do Řecka

Do oblíbené prázdninové destinace, Řecka, vycestovat můžeme. Je však důležité myslet na to, že jsme pro Řeky na seznamu potenciálně nebezpečných zemí a nově sem tedy potřebujeme potvrzení o bezinfekčnosti, respektive o tom, že netrpíme onemocněním Covid-19. Nemocnice proto nyní vyjde lidem, kteří by do Řecka chtěli jet, vstříc.

Klaudiánova nemocnice, hlavní vchod | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková