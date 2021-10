Klaudiánova nemocnice zajišťuje vakcinaci jak v Mladé Boleslavi, kde se nyní očkuje v domě s pečovatelskou službou na adrese Havlíčkova 71, tak v Mnichově Hradišti; tam si lze pro vakcínu přijít do v budovy kina (Ivana Olbrachta 897). Získat vakcínu proti koronaviru mohou lidé také u praktických lékařů – ne všichni však tuto možnost nabízejí.

Na 14. října chystá nemocnice v Mladé Boleslavi očkování bez předchozího objednání. Zájemci navíc budou mít očkování „vyřízeno“ při jedné návštěvě – díky použití jednodávkové vakcíny Janssen od výrobce Johnson & Johnson. Přijít si pro injekci je možné v době mezi 7.00 a 10.45 hodin a od 12.00 do 15.45 hodin.

Výjimečné očkování proti koronaviru ohlásila na čtvrtek 14. října Klaudiánova nemocnice. Ta zajišťuje fungování očkovacích míst v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti. Standardně používá vakcínu Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech, která se podává ve dvou dávkách, a zájemci se musí na termín aplikace zaregistrovat. Příští týden ve čtvrtek to bude jiné.

