„Situace se každým dnem mírně zlepšuje,“ potvrdila mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Aktuálně tu mají plus mínus padesát pacientů hospitalizovaných s onemocněním covid-19.

Dění posledních dní tedy Klaudiánce dovoluje uvažovat nad pozvolným navrácením do běžného provozu. „V tuto chvíli připravujeme na návrat do normálu některá oddělení, která sloužila jako covidová, a to s ohledem na vývoj situace. Jako první se normálního provozu vrátí rehabilitační lůžkové oddělení, a to po odstěhování covid pacientů, kteří budou sestěhováni na interní covid oddělení, čeká kompletní dezinfekce a malování,“ upřesnila mluvčí s tím, že úprava oddělení je nutná ohledem na zajištění epidemiologicko-hygienických požadavků.

Problémy s očkováním

Před Velikonočními svátky očkovací centrum v Domě kultury, jež má nemocnice na starosti, sužoval nedostatek vakcín proti covidu. Kvůli tomu se očkovalo buď jen druhou dávkou nebo později dokonce vůbec. Vakcíny neměl ani kraj, který je mezi nemocnice rozděluje.

„Díky tomu, že po Velikonocích byla obnovena dodávka očkovacích vakcín, opět jsme obnovili očkování prvních dávek,“ okomentovala Hana Kopalová. Očkování druhými dávkami pak fungovalo celou dobu podle plánu tak, aby byly dodrženy potřebné termíny odstupů.

Od minulého čtvrtku do tohoto úterý pak nemocnice naočkovala tři a půl tisíce lidí. „To znamená, že jsme naočkovali za tyto čtyři dny polovinu lidí, kteří již na očkování měli nárok a čekali na termíny,“ vypíchla mluvčí.

Od středy 14. do 20. dubna má očkovací centrum objednáno dalších cca dva a půl tisíce lidí na očkování. Z toho je 450 druhých dávek. Očkovat by se nadále mělo každý den.

Klaudiánova nemocnice také v tuto chvíli očekává další dávky. Ty by měly dorazit příští týden ve středu.