„Je na nemocnici, jak respirátory využije, my jim chceme pomoci v této svízelné situaci. Pro naše potřeby stačí roušky a pouze pár respirátorů necháváme například pro konzuly, kteří musí do rizikových zemí. Jsem rád, že k tomu podobně přistupuje celá řada dalších institucí státní správy,“ řekl po předání ministr Petříček.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

O 600 respirátorů se Klaudiánka podělí se sociálními službami. Dostanou jich rovnou polovinu, ostatní už má jen pro vlastní potřeby. „Protože naše nemocnice funguje 24 hodin denně, budou tyto respirátory uskladněny u nás. Pouze v případě, že by je některé sociální zařízení potřebovalo – byl by tam někdo nemocný, tak by byly tyto respirátory směřovány pro zaměstnance sociálních služeb,“ uvedl předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček: O dodávkách materiálu se snažíme jednat i s českými výrobci

Ministr zahraničí Tomáš Petříček přivezl v neděli 9. března do Klaudiánovy nemocnice respirátory. Přednostně je dostanou místní zdravotníci. Promluvil ale také o repatriaci Čechů, kteří uvízli v zahraničí.

Budou respirátory v první řadě chránit zdravotníky?

To je samozřejmě na nemocnici. My chceme v této situaci pomoci. Pro naše potřeby nám stačí roušky a těch pár respirátorů necháváme například pro konzuly, kteří musí chodit v zemích, jako jsou Itálie nebo Španělsko pomáhat lidem. Rádi tak pomůžeme. Já jsem rád, že k tomu podobně přistoupila řada dalších organizací státní správy, kde právě tyto respirátory, které chrání lékaře a sestry před možností nakažení, jim dávají.

Je Klaudiánova nemocnice jediným zařízením, které jste během víkendu zásobili?

Několik set respirátorů jsme dali ještě Fakultní nemocnici v Motole, což je největší nemocnice v republice a také IKEMu, aby mohli provádět operace, které jsou nezbytně nutné.

Jaký je v současné době plán dodávek v České republice?

Stále je v provozu tematický most mezi Českem a Čínou. Několik letadel má přiletět zase v tomto týdnu s dalším potřebným materiálem. My se snažíme pomoci ještě Ministerstvu zdravotnictví s materiálem i z jiných oblastí. Máme teď například na palubě letadla, které se vrací s našimi občany z Thajska, 7 tun zdravotnického materiálu. Podobně je tomu tak i z Vietnamu. Snažíme se tak pomoci nakoupit potřebný zdravotnický materiál a také jednat i s českými výrobci, protože oni jsou schopni navyšovat výrobu. Řada textilek se přeorientovává na výrobu textilních roušek. Například jsme spolupracovali s firmou Nanologix, která vyrábí polomasky právě s velmi efektivním filtrem a pomáháme jim, aby mohli navýšit výrobní kapacitu. Jsou to výrobky v první linii pro zdravotníky, pro dobrovolníky nebo pro hasiče.

Jak to v současnosti vypadá s repatriací občanů? Ve které destinaci je aktuálně největší problém?

Dnes máme ještě po stovkách lidí v řadě zemí, v Thajsku, v Indonésii, v Austrálii, na Novém Zélandu. V neděli ale už přibližně 130 lidí odlétalo z Peru. Je na cestě zpátky do Česka. Ve vzduchu je také letadlo z Bangkoku. Další letadlo pro zbytek českých občanů přiletělo v pondělí. Také připravujeme repatriaci našich občanů z Austrálii, z Nového Zélandu, z Indie. Spolupracujeme i s dalšími státy. Včera (v sobotu, pozn.red.) například přistáli v Evropě občané na palubě rakouského letadla. Dvaačtyřicet občanů nám tak pomohlo z Bali repatriovat Rakousko. My naopak pomáháme dalším státům. Takto jsme pomohli okolo pěti stům občanům z Evropské unie a 3500 našim občanům.

Hrozí ještě riziko, že se z nějaké země lidé do Česka nedostanou?

Největší problém jsou pro nás v tuto chvíli vzdálené ostrovní destinace, kde máme menší skupinky našich občanů. Tam chceme spolupracovat napříč Evropskou unií, abychom byli schopni vyplnit celé letadlo, aby tam pro ně doletělo. Chceme uplatnit možnost financování těch repatriačních nákladů z rozpočtů Evropské unie.

České univerzity za krátký čas vyrobili certifikované respirátory FFP3. Podporujete v tomto ohledu i ostatní státy?

V neděli jsme odesílali pomoc Itálii, kde krom 10 tisíců obleků pro zdravotníky byly také prototypy polomasek, respirátorů, kde se používá technologie 3D tisku. Může to být i inspirace pro naše partnery v Evropě, jak se dají vyrábět zdravotnické pomůcky. Hledáme cestu, jak si pomáhat při výrobě průmyslových vzorů. Například chybí ventilátory, které pomáhají v případě selhávání plic s dýcháním a v této oblasti by některé firmy v Česku mohly pomoci vyrábět tato zařízení v případě, kdybychom měli potřebné vzory. Prostřednictvím našich diplomatů sháníme tyto dokumentace, abychom i doma mohli ve větším množství vyrábět tyto materiály.

Zuzana Zelenková, Michal Kvapil