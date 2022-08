S operovanými pacienty bude na pracovišti vybaveném novou a moderní zdravotnickou technikou neustále v bezprostředním kontaktu zdravotnický personál. Případné pooperační komplikace, například v podobě krvácení, bude možné zjistit a řešit skutečně okamžitě. Omezí se tak riziko zhoršení zdravotního stavu pacienta: ať už jde o ohrožení života, zdravotní komplikace s trvalými následky nebo případné prodloužení doby hospitalizace, informovala nemocnice.

Dopravní nehoda upoutala osmiletého Martina na lůžko. Rodině pomáhá sbírka

Pavlíkem zmíněná promyšlenost projektu souvisí s tím, že dospávací jednotka bude ve stavebně zcela novém prostoru, který vznikl jako tunel spojující dvě budovy. Ten lze v případě potřeby izolovat od ostatního provozu nemocnice. Bude tak tak možné zřídit třeba samostatnou infekční jednotku intenzivní péče s deseti lůžky. Podobnou izolační jednotku s intenzivními lůžky nyní Klaudiánova nemocnice nemá – a vývoj covidové pandemie v uplynulých letech ukázal, jak potřebná může být.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Pavlík současně navštívil stavbu nového stravovacího provozu, který nemocnice začala budovat mezi budovou interny a parkovacím domem loni v říjnu. Aktuálně se kuchyně nadále staví. Zaměstnanecká jídelna už je hotová; dokonce se tam již konaly první vzdělávací akce pro lékaře a sestry. Svému účelu má začít sloužit od září. Až bude dokončený, vybavený a zprovozněný i nový kuchyňský provoz, což ještě nějakou dobu potrvá, měli by změnu poznat i pacienti. A nejen podle toho, že stravu začnou nově dostávat v boxech zvaných tablety. Měla by se také zkvalitnit nabídka pokrmů; s přípravou jídel podle moderních trendů, k nimž patří například vaření v páře, nízkoteplotní, tlakové nebo noční vaření. Na střeše objektu navíc vznikne odpočinkový parčík.

Lektorky projektu Street Law: Lidé mohou skončit v exekuci, protože nečtou poštu

Klaudiánova nemocnice chystá i další velké změny. Náměstek Pavlík především upozornil, že do dvou let by měla zahájit stavbu nového gynekologicko-porodnického a dětského oddělení; i se zázemím ambulancí v oblasti péče o matku a dítě. Stát by to mělo určitě přes půl miliardy korun jen ve stavební části – bude tedy třeba najít i zdroje financování – nicméně Pavlík zdůrazňuje, jak je stavba potřebná: vybudování nové porodnice se v Mladé Boleslavi slibovalo ještě přes sametovou revolucí. Se zpožděním tří desítek let se nyní začíná projektovat – přičemž nový pavilon má vzniknout v místě nynějšího ředitelství. To by mělo vystřídat nynější mikrobiologickou laboratoř, s jejímž přestěhováním se v rámci rozsáhlejší proměny nemocnice také počítá.