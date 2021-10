Sice se tam vařit dá, ale ne podle aktuálních trendů. Není možná například příprava pokrmů v páře, nízkoteplotní, tlakové nebo noční vaření. A vnitřní rozvody na hraně životnosti by brzy stejně potřebovaly zásadní rekonstrukci…

Nízký objekt, který má nemocnici vyjít na 58 milionů korun bez DPH a vybavení odhaduje předseda představenstva Ladislav Řípa na 70 milionů, zaujme nejen tím, co bude uvnitř, ale i svou střechou: půjde o zelenou střechu s parčíkem vybízejícím k odpočinku. Především však půjde o moderní gastroprovoz umožňující připravovat kvalitnější jídla: pestrou stravu s využitím čerstvých surovin. A bude doplněný i linkou pro využívání tabletových podnosů, jaké pacienti zatím znají z jiných nemocnic.

Tablety s označením typu diety budou na jednotlivá oddělení nemocnice převáženy v tabletových kontejnerech, což usnadní správný transport i výdej, plyne ze slov náměstkyně ředitele nemocnice pro provoz Heleny Kocmanové. „Každý pacient dostane označený tablet se svou dietou. Tím dojde k eliminaci rizika podání chybné diety. Zároveň bude zajištěno, že pacientovi bude podána strava ve správné gramáži a teplotě, což je při stávajících podmínkách komplikované,“ vysvětlila Kocmanová, co bude jinak. Plusem je i omezení počtu osob, které se do okamžiku servírování dostanou do kontaktu s již připravenou stravou.

Změna se ale nebude týkat jen pacientů. Jídlo pro zaměstnance nemocnice nyní kvůli nedostatečné kapacitě kuchyně zajišťuje externí firma – a zaměstnanecká jídelna, umístěná v suterénu pavilonu gynekologie, neodpovídá zrovna očekáváním pro 21. století. I stravování pracovníků nemocnice tak v příštím roce projde revoluční změnou.