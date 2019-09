Nela, Adéla nebo Jakub. Tak nejčastěji pojmenovávají maminky své děti

Pro holčičky Nela, Adéla, nebo Ema. Pro chlapce Jakub, Tomáš, či Jan. Taková jména nejčastěji dostávají děti narozené v porodnici v Mladé Boleslavi. Neznamená to ale, že to jsou výhradně jména pro děti z Boleslavska. Podle vrchní sestry Miroslavy Solničkové se tu občas objevují i rodičky z jiných okresů – nejčastěji to bývá Nymburk, Česká Lípa a Jičín. Někdy však i Praha.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Šupálek

V porodnici na maminky potom čeká speciální režim. „Zůstávají obvykle čtyři dny, pobyt mají na jedno a dvoulůžkových pokojích, návštěvy pak probíhají od 12 do 17 hodin, v případě nadstandardních pokojů individuálně" popsala Solničková. Během pobytu se o maminky stará místní personál, sestřičky pomáhají při kojení a péči o dítě. Dvakrát týdně je pro maminky na toto téma připravená přednáška. Porodnice v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi není zdaleka jedinou ve Středočeském kraji. Porodnice provozují i v Oblastní nemocnici Kolín, Oblastní nemocnici Kladno, Nemocnici Mělník, Oblastní nemocnici Příbram, Nemocnici Hořovice, Masarykově nemocnice v Rakovníku, Nemocnici Neratovice, Nemocnici Slaný, Městské nemocnici Čáslav, Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a Nemocnici Nymburk.

Autor: Zuzana Zelenková