Ohroženou akcí byla například tradiční Anenská pouť, kterou každoročně pořádá Mnichovo Hradiště. „Připravujeme pouť, ale nevíme, jestli ji budeme moci zrealizovat,“ popsal před několika týdny kulturní referent Aleš Rychlý.

Všechno nakonec dobře dopadlo, Anenská pouť se odehraje už příští víkend. Návštěvníci mohou přicházet od pátku 24. do neděle 26. července a užít si pouťové atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje.

Kromě toho na zájemce čeká ještě druhý program. Ten si připravila Farnost Mnichovo Hradiště na neděli 26. července, kdy od 10 hodin do kostela svatého Jakuba vyrazí lidé na poutní bohoslužbu s děkovným procesím k soše svaté Anny. Od šestnácti hodin pak bude ve farní stodole k poslechu a tanci hrát dechová hudba Český ráj Všeň.

Svatováclavská jízda bude v září

V Mladé Boleslavi pak byla lehce v ohrožení Svatováclavská jízda. Ta nakonec také bude a to 28. září, půjde již o osmnáctý ročník. Akci pořádá město spolu s Klubem historických vozidel MB.

Vzhledem k nedávné pandemii koronaviru a s ní spjatou karanténou, by jízdu mohla doprovodit speciální pravidla. „Je to na konci září a tak počítáme, že věci už budou v normálu,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková s tím, že v případě, že by se cokoli změnilo po epidemiologické stránce, dá město včas vědět a upraví pravidla. Zápis pak běží až do 31. srpna, opozdilci mají smůlu, zájemců je hodně a na pozdě odeslané přihlášky nebude brán zřetel.

Nejasnosti panovaly také v Bakově. Město muselo zrušit všechny velké festivaly, které se tradičně odbývají v místním volnočasovém areálu. Některé větší akce však budou. „Pořádáme divadelní představení pro děti. Máme také objednaný vánoční koncert, nebo letní kino. Pak máme dvě letní hry na Zvířeticích. To je Velmistrova šifra a Tajemství trezoru,“ uvedl starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně.

Naopak na příští rok město muselo přeložit Folklórní festival, Folkový festival a oblíbený Freefest.

Velkou radost pak mají v Dobrovici, protože zde 5. září může bez problémů proběhnout jubilejní 50. ročník festivalu dechové hudby na počest skladatele a dirigenta pplk. Jana Fadrhonse s názvem Fadrhonsova Dobrovice. U příležitosti tak velkého výročí proběhne v Dobrovických muzeích také tematická výstava.