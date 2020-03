Značný problém v uplynulých dnech zaznamenalo Mnichovo Hradiště. Tam provozní doba zatím zůstává stejná jako doposud. Otevřeno však mají pouze v pondělí od 9 do 12 hodin, ve středu pak od 13 do 16 hodin.

Největší nápor zažívá tamní dopravní odbor. Třeba v pátek na něj zavítala naprostá většina návštěvníků. Podle starosty Ondřeje Lochmana byly ale jen jednotky z desítek návštěv opravdu neodkladné. Starosta také upozornil na to, že přicházeli lidé třeba z Mladé Boleslavi. Proto Hradiště sáhlo k zásadnímu opatření.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Všichni návštěvníci se nově musí objednávat pomocí webového formuláře.

Konkrétní zaměstnance a kontakty lze pak dohledat na webových stránkách města.

Nejprve volat je nutné také na mladoboleslavský magistrát. „Není tedy možné domáhat se vstupu do budovy, aniž by tomu předcházela příslušná telefonická konzultace,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu. Všechny kontakty jsou dostupné na webu mb-net.cz.

Od pondělí je úplně uzavřený úřad v Benátkách nad Jizerou a to až do odvolání. V případě potřeby je možné volat od pondělí do pátku v době od 8.00 do 13.00 hodin na telefonní číslo podatelny 326 316 101 nebo na do Informačního centra Benátky nad Jizerou 326 362 125.