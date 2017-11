Některé stromy budou muset ustoupit novému parku

Zlín, Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - Neschytal to jako mnozí jiní. Od zlínských fanoušků se nakonec po zápase Petr Holík dočkal vřelého loučení. Navzdory tomu, že to byl on, kdo Mladé Boleslavi jedním gólem a třemi asistencemi zařídil výprask Beranů v poměru 1:6. „Lidem jsem strašně vděčný,“ vzkázal Holík po zápase, když vykládal své dojmy u kabiny hostů.