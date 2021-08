Některé autobusy změní stanoviště, jiným má skončit éra zpoždění

Větší pozornost než obvykle bude od cestujících vyžadovat nástup na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi – a platí to i pro ty, kteří cestují pravidelně a na patřičné stanoviště by dokázali dojít téměř poslepu. Plyne to z upozornění dopravce Arriva: vybraná odjezdová stanoviště budou postupně uzavřena. Postupně, v rámci šesti etap, to má být aktuální od pondělka až do konce roku. Omezování provozu souvisí s opravami parkoviště nad autobusovým nádražím.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Netolička

Některé linky budou dočasně odjíždět od jiných nástupišť. V rámci první etapy omezení mají na stanoviště číslo šest zamířit pasažéři, kteří jedou na Bezno a Kadlín (linka 260001) či Bezno a Krpy (260002); sedmička je pak určena pro cestování směrem na Bezno a Katusice (260030) i směr Horky nad Jizerou–Kadlín (260003). Přesuny v rámci dalších etap budou záviset na postupu prací. Příznivou zprávu v souvislosti se zcela jinými stavebními pracemi může Arriva nabídnout cestujícím, kteří jezdí na Prahu od Mladé Boleslavi či Benátek nad Jizerou – a jejich spoje se v tomto týdnu zpožďují kvůli souběhu hned tří uzavírek od Benátek po Brandýs nad Labem. Po neděli by se situace měla změnit. Dopravu komplikuje nejen o týden prodloužená uzavírka mostu v Tuřicích, ale zdržení vzniká také kvůli uzavřeným sjezdům a nájezdům dálnice D10 u Benátek nad Jizerou (což obnáší zajížďku přes Brodce) a v souvislosti s opravou části hlavní silnice II/610 v Brandýse nad Labem, kdy je jedna z objízdných tras vedena po dálnici. Uzavírka části silnice v Košátkách – s čímž souvisí nejen posunutí tamní zastávky, ale i zdržení kvůli využívání objízdné trasy – naproti tomu ještě nějakou dobu potrvá: podle předpokladů do 24. října. Důsledky se týkají linek Mladá Boleslav–Benátky nad Jizerou–Kojovice (260920) a Mladá Boleslav–Bezno–Benátky nad Jizerou (260960). Kvůli objížďce přijíždějí autobusy do Kojovic z opačné strany – a může to být se zpožděním.