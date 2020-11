Někteří z těchto žáků zde setrvávají nadále. „Řešíme, jak to teď zkombinujeme s dětmi z IZS. Prvňáčci a druháčci odejdou na své kmenové školy, ale zůstanou nám třetí a čtvrté třídy,“ sdělila ředitelka 5. základní škola Marcela Pavlíková.

Nejde o snadný úkol. Každé z dětí z IZS je z jiné školy, přenos z distanční vyučování z jeho školy mu začíná v jiný čas a každé navíc pracuje na jiné platformě. „Ale vzhledem k tomu, že máme jen dvě první a dvě druhé třídy, tak to zvládneme,“ zdůraznila ředitelka. Podle ní se všechny učitelky na žáky už moc těší. „Učit na dálku je velmi obtížné,“ zmínila Pavlíková.

S radostí uvítají první dva ročníky v lavicích i na 2. ZŠ Mladá Boleslav. „Na žáky se už moc těšíme, protože jsme čekali, až nám konečně někoho dovolí pustit do školy. První a druhé třídy to potřebují opravdu hodně,“ sdělil ředitel Matěj Povšík.

Jako zásadní problém domácí výuky vidí, že je v případě nejmenších žáků zapotřebí téměř stoprocentní součinnost rodičů. Prvňáčci se navíc učili pouze dvě hodiny denně. To bylo nutné i kvůli tomu, že příliš dlouho neudrží pozornost. „Bude se tedy dohánět ještě výuka, která se nepodařila přes on-line platformy,“ dodal Povšík. Ten rovněž doufá i v brzký návrat nejstarších žáků. Ty je potřeba začít naplno připravovat na přijímací zkoušky na střední školy.

Velké přípravy zavládly také na ZŠ Pražská v Benátkách nad Jizerou. „ Nebude snadné zachovat homogenity tříd, hlavně při využití školní družiny a jídelny“ poznamenal ředitel Jan Novák.

Otevření škol nevítají ale jen pedagogové. Radost z něj mají i rodiče, pro něž je domácí výuka rovněž náročný proces. Například Adéla Lichková má doma dvě dcery, předškolačku a prvňačku a distanční výuka je podle ní peklo.

„Doufám, že to už nezmění a dcera opravdu půjde do školy,“ zdůraznila maminka, která ovšem z návratu dětí do škol má i obavy. „Na Vánoce chceme do Brna za prarodiči a nevím, zda to bude možné, nebo jestli ji nenechám čtrnáct dní doma, abychom eliminovali riziko,“ podotkla.