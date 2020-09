Svateb výrazně ubylo. Ne snad, že by institut manželství procházel nějakou krizí, ale kvůli nepolevujícímu řádění nemoci covid-19. Řada snoubenců se rozhodla si své ano říct na podzim místo zjara; v současné době, kdy se ale situace stále vyvíjí, někteří posouvají svatbu až na další rok. Obřadů je tak oproti minulým rokům na Mladoboleslavsku minimum.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nutno ale podotknout, že se nejedná o nijak odlišný trend oproti zbytku republiky. Statistika je v tomto případě nekompromisní: v letošním prvním pololetí uzavřeli Češi jen 13,4 tisíce sňatků, meziročně o 9,6 tisíce sňatků méně. Znamená to tedy, že v Česku bylo uzavřeno nejméně sňatků za posledních sto let. Vyplývá to z údajů k pohybu obyvatelstva, které zveřejnil Český statistický úřad.