Ne každý vládne šicímu stroji. Někdo v době pandemie naopak sází na techniku a 3D tisk. Plastové ochranné pomůcky se tisknou napříč celou republikou a celý proces zaštiťuje skupina 3D tiskem proti Covid-19. V Mladé Boleslavi takto pomáhá skupina asi deseti členů, mezi nimi i Jan Sedláček.

Ředitelka pečovatelské služby města Mladá Boleslav Jana Volfová a Jan Sedláček. | Foto: Archiv Jana Sedláčka

„V celorepublikové skupině je poptávka asi 120 tisíc kusů. Než by se dostalo na Mladou Boleslav, mohlo by to trvat dva tři týdny nebo i měsíc. Z toho důvodu se zakládala i lokální skupina,“ vysvětluje.