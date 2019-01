Mladá Boleslav - Dalším oddělením, které v našem seriálu představujeme, je dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice. Jak prozradila primářka Jaroslava Chrtková, prošla tudy většina dětí z Boleslavska

Primářka dětského oddělení Jaroslava Chrtková | Foto: Deník / Šárka Charousková

Dveře na dětském se prakticky netrhnou, tohle oddělení Klaudiánovy nemocnice je proslulé nejen na Boleslavsku, a důvodů je několik. Jedním z nich je i to, že pohotovost pro děti tu funguje prakticky nepřetržitě, jak vysvětluje primářka Jaroslava Chrtková. Navíc už na pohled to tady nevypadá „jako v nemocnici", i když sponzorů, kteří pomáhají prostředí pro malé pacienty spoluvytvářet, není nikdy dost. „Uvítáme jakoukoliv pomoc, klidně i s těmi malými výdaji, jako jsou televize, DVD přehrávače a podobně," vysvětluje.

Dětské oddělení se skládá ze dvou částí, jestli se nepletu?

Přesně tak, jednak je to dětské oddělení, a jednak novorozenecké. Disponujeme šedesáti lůžky, z toho je 34 na dětském, zbytek je novorozenecké a nedonošenecké včetně jednotek intenzivní péče. Trošku nás limituje budova, kde sídlíme. Jednotka intenzivní péče pro děti a oddělení dětí s doprovodem je v přízemí, zbytek oddělení má pokoje na třetím patře. Novorozenecké oddělení včetně jednotky intenzivní péče a nedonošeneckého oddělení je umístěno v budově PGO na druhém a třetím patře.

Fungují u vás i ambulance, respektive speciální poradny?

Poraden máme devět včetně kožní ambulance, která je mimo náš areál. Je to poradna endokrinologická, diabetologická, revmatologicko imunologická, nefrologická, gastroenterologie, ultrazvuková a alergologická. K tomu máme samozřejmě zajištěnu i dětskou pohotovost. Spektrum léčby je u nás velmi široké, protože částečně fungujeme i jako infekční klinika.

S jakými diagnózami k vám děti přicházejí nejčastěji?

Jsou to určitě střevní obtíže a respirační infekty, ale i další diagnózy včetně těch vážných jako jsou záněty mozkových blan, úrazy a další.

Pohotovost u vás funguje až do rána, to také není běžné?

To je pravda, pohotovost u nás od 17 hodin do 22 hodin ve všední den a od 8 hodin do 22 hodin o víkendu či svátcích zajišťují nasmlouvaní pediatři z obvodů, poté péči přebírá lékař z lůžkového oddělení. To je velké plus, protože v deset hodin večer péče o děti na Boleslavsku nekončí.

Změnilo se za poslední roky nějak spektrum chorob, s nimiž se děti potýkají?

Pokud narážíte na civilizační choroby, tak to bohužel musím potvrdit. Ať už jde o choroby v důsledku špatné životosprávy, jako je obezita, tak ale můžu zmínit třeba i diabetes, kterého u dětí také přibývá. Jen za loňský rok máme sedm nových diabetiků.

Léta se hovoří o tom, že dětské si zaslouží novou budovu.

To je také naším hlavním cílem, nový pavilon si skutečně pediatrie zaslouží, vždycky jsme se stěhovali do prostor , které nebyly primárně určené pro dětské. A rádi bychom, aby bylo oddělení pohromadě. Plány vedení nemocnice má, příslib financí z kraje také, tak snad se dočkáme…