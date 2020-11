Nejdříve nakoupili potřebným, pak sobě. Potravinovou sbírku můžete podpořit i vy

/FOTOGALERIE/ Právě dnes se koná v Mladé Boleslavi podzimní kolo Sbírky potravin. Do celostátní akce se na Mladoboleslavsku zapojuje organizace Luma MB, která ji zabezpečuje v boleslavském Tescu. Právě tam mohou lidé přicházet celý den, a to až do osmnácté hodiny, aby nakoupili potřebným.

Potravinovou sbírku pořádá organizace Luma MB. | Foto: Martina Brzobohatá