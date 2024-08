Jiří Louda dnes 07:14

Do života rodiny Mikových zasáhla dopravní nehoda, která se odehrála koncem července na silnici I/38 u Obory na Českolipsku, a obrátila jim život vzhůru nohama. Zahynul při ní otec tří dětí, který byl nejen oporou rodiny, ale také významnou postavou českého jachtingu. Jeho manželku s těžkým zraněním pozemně převezla záchranná služba do liberecké nemocnice a jejich tři syny v kritickém stavu zdravotníci transportovali dvěma vrtulníky do dvou pražských nemocnic na traumacentra, kde se zotavují z vážných zranění.