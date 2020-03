Nedostatek roušek a desinfekcí? Ale vůbec, říkají tatéři z Boleslavi

Je to úplně jako jiný svět. Zatímco v mnohých obchodech a drogeriích se nedá zavadit vůbec o nic, co by jen zdálky připomínalo desinfekci, taková situace nepanuje všude. S rouškami se ještě před časem poměrně živě kšeftovalo a za velmi drahé peníze. Nabízela se tedy otázka: jak jsou na tom podnikatelé, kteří jsou na dezinfikovaném prostředí existenčně závislí?

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Mezi oslovenými tatéry z Mladé Boleslavi ale panika rozhodně nepanuje. Otázka, zda musí odříkat klienty kvůli nedostatku potřebného materiálu, budí spíše rozpaky, než seriózní obavy. Se sehnáním tohoto materiálu problém prostě není. „Zatím nás to nijak nehrozilo. Desinfekci a podobně mám, myslím, že tohle může být problém spíše Prahy a větších měst, kde je mnohem více klientely," řekla Kateřina Lamačová z tetovacího studia Manga Tattoo. Základ je podle jejích zkušeností v dostatečném předzásobení se. „Když dělám objednávku, tak objednávám ve velkém, bereme třeba pětilitrové dózy desinfekčních prostředků a to v několika druzích, aby se mohly prostřídat," řekla. Dalším steskem mnohých je nedostatek roušek. „Hodně jsem koukala, že se říká, že nejsou roušky, nejsou desinfekce, ale my máme vše potřebné," dodala Kateřina Lamačová. Podobné vidí problematiku další tatér Petr Houštecký z Tattoo MBHC. „Vůbec žádný problém jsem nezaznamenal. Vše je k dispozici," řekl. Nejčastěji však objednává takové zboží z internetových obchodů, které se zaměřuji primárně na vybavení tetovacích studií, případně lékáren. Ani on tak nemusí odříkat zákazníky kvůli tomu, že by došly zásoby potřebného zboží.

