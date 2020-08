„Šel jsem úplně dozadu, tam je místo pro rybáře, kde má člověk svůj klid, koukám na vodu, relaxuju a najednou slyším staršího pána, jak volá hlasitě o pomoc. Koukal jsem na pláž, jestli jsem jediný, kdo ho zaregistroval a cítil jsem zmatení, protože jsem nikdy nikoho nezachraňoval,“ popsal Lukáš Prinz s tím, že pocítil obrovský stres a odhodlání skočit do vody. Když se však jeho zrak vrátil zpátky k hladině, tak na ní uviděl plavat něco bílého. Z vody čouhala záda dalšího člověka, který bezvládně plaval na hladině.

„Svlékal jsem se a viděl jsem ještě jednoho mladíka, který už šel pomoci,“ popsal Prinz vteřiny předtím, než se sám vrhl do Jizery. Když k muži oba doplavali, tak zjistili, že je celý modrý a nejeví známky života. „Chytili jsme ho, několikrát jsem křičel z plných plic, volal jsem o pomoc a nikdo nikde. Čekal bych, že alespoň dva tři chlapi půjdou na mělčinu a pomůžou nám ho vzít na břeh,“ podělil se o smutnou zkušenost muž.

S asi pětačtyřicetiletým pánem pak zápolili a druhý vedle nich dál volal o pomoc. Podle Prinze se však právě druhý muž částečně uklidnil, když viděl, že situaci někdo řeší. Podle jeho mínění možná jen ve vodě zazmatkoval.

Pro muže letěl vrtulník

Když oba pánové vytáhli pána bez známek života na břeh, tak se druhý z nich vrhl zpátky do řeky ještě pro křičícího muže. Prinz mezitím začal oživovat bezvládné tělo, s čímž mu následně začala pomáhat jedna z přítomných dívek, která prý zřejmě měla zdravotnické vzdělání.

Mezitím už začali pomáhat i ostatní lidé, kteří byli na pláži. Někdo zavolal sanitku, někdo jiný policii. Záchranáři si pak přitopeného muže převzali. "Strašně jsme se bál, že je pozdě, že už se nenadechne," doplnil Prinz.

„Jednoho muže, který tonul v řece Jizeře v Podlázkách, jsme letecky přepravili do Střešovické nemocnice,“ uvedl mluvčí středočeských záchranářů Petr Mach. Podle záchranářů také na místě opravdu probíhalo krátké oživování laiky.

Na místo ale vyrazila také policie, které přijala oznámení krátce po sedmnácté hodině, aby zjistila, zda nedošlo u tohoto případu k cizímu zavinění. To se však neprokázalo.

„Na místě se topili dva muži, jeden z nich byl letecky transportován do pražské nemocnice, druhý s lehčím poraněním do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle policie je pravděpodobné, že pánové skákali do vody, přičemž se právě poranili.

Mimochodem, neposkytnutí první pomoci je trestné, v případě záchrany tonoucího se ovšem jedná o velmi speciální případ, kdy může zachránce potencionálně ohrozit své zdraví a svůj život. V takovém případě je na velkém uvážení přítomného a na jeho schopnostech, jestli se dokáže vrhnout do vody, nebo zda zavolá linku 155, což je samo o sobě bráno jako poskytnutí první pomoci.