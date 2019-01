Chotětov - Za požár zřejmě může dítě, které se do kotle pokoušelo přiložit. Jeden z obyvatel bytovky skončil v nemocnici

V drama se proměnila pohoda nedělního poledne v Chotětově na Mladoboleslavsku. V místním bytovém domě totiž kolem poledne propukl požár.

Hořet začalo v kotelně, kde se nachází kotel na uhlí a na dřevo, kterým se v této bytovce topí. Ještě dopoledne se vše zdálo být v pořádku. Zhruba kolem desáté hodiny jeden z obyvatel domu přiložil do kotle, který se nachází ve sklepení, a jsou s ním vytápěny všechny byty v domě. Kolem poledne ale lidé ucítili nepříjemný kouř.

Pohled z okna hovořil za vše: z kotelny se linul silný dým. Nebylo nač čekat, hasiči i policisté se během chvíle vydali na místo. Bohužel byla potřeba i záchranka.

Nadýchal se kouře

Ještě před příjezdem hasičů se totiž obyvatelé pokoušeli požár uhasit sami s pomocí hasicích přístrojů. To se jim nakonec skutečně podařilo, ale jeden z nich za to zaplatil krutou daní. Až příliš se nadýchal kouře a udělalo se mu zle. Záchranka jej převezla na vyšetření do nemocnice.

Příčiny požáru na místě vyšetřovala policie i vyšetřovatel hasičů.