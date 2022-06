Od jara si do bazénu našlo cestu už přes 20 tisíc plavců. Velký zájem je i o druhý plavecký areál na Štěpánce. Obě zařízení tak ještě před startem letní sezony navštěvuje dohromady v průměru přes osm set Boleslaváků denně.

Překvapivá čísla zveřejnil primátor Raduan Nwelati, kterého zájem o vodní sportování ze strany místních těší: „Od březnového otevření prošlo bazénem více než dvacet tisíc plavců, z čehož mám obrovskou radost. Návštěvnost nového areálu je nad očekávaní vysoká."

Z celkového počtu tvoří nadpoloviční většinu školní dětí. Těch si přišlo zaplavat nebo se naučit základy plavání už více než 11 tisíc.

Zatímco do nového bazénu v sokolovně chodí spíše kondiční plavci, druhý plavecký areál na Štěpánce upřednostňují rodiny s dětmi. Od začátku roku už krytý bazén navštívilo bezmála 100 tisíc plavců, což na výběru vstupného činí 9,2 milionu korun. A to do návštěvnosti nejsou zahrnuty školní děti, kterých za necelý půlrok přišlo na Štěpánku přes 17 tisíc.

Oba kryté bazény navštívilo letos ke 20. červnu už přes 137 tisíc lidí. Což znamená průměr 801 návštěvník některého z bazénů denně.

Kromě zmíněných dvou bazénů je v červnu plavcům o víkendech k dispozici i městské koupaliště, které od začátku prázdnin přejde na každodenní provoz. Nabídne i večerní koupání. Od stejného data, tedy od 1. července, začne fungovat i bazén na sídlišti.